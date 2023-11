Tarifvertrag für Historisch-Technisches Museum kommt

Mehr zum Thema

Kriminelle bei wiedereingeführten Grenzkontrollen entdeckt Bei den zur Eindämmung der illegalen Migration wieder eingeführten Kontrollen an der Grenze zu Polen entdeckt die Bundespolizei als Nebeneffekt immer wieder auch Kriminelle. Am rund 80 Kilometer langen Grenzabschnitt in Mecklenburg-Vorpommern konnte die Bundespolizei bei ihren Stichproben-Kontrollen von Autos seit Freitag acht Haftbefehle vollstrecken, wie ein Sprecher der Behörde am Montag mitteilte.