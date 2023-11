Tarifstreit: Verdi willigt Gespräch mit Handelsverband ein

Mehr zum Thema

Spandauer Wasserballer mit neuem Trainer Die Wasserballer von Meister Wasserfreunde Spandau 04 haben einen neuen Trainer. Wie die Berliner am Freitag mitteilten, folgt der Serbe Vladimir Markovic auf den am Vortag freigestellten Athanasios Kechagias. Bereits am Samstag wird Markovic das Team beim Bundesliga-Spiel gegen Krefeld 72 betreuen. Am kommenden Dienstag ist er beim Champions League-Match gegen CN Marseille verantwortlich.