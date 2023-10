Tarifstreit der Milchindustrie: Warnstreik bei Molkerei

Im Tarifstreit der ostdeutschen Milchindustrie sind am Montag nach Gewerkschaftsangaben rund 150 Beschäftigte einer Molkerei in Jessen in einen vierstündigen Warnstreik getreten. Betroffen war demnach die Molkerei der Bayerischen Milchindustrie (BMI). Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, fanden in der vergangenen Woche bereits in anderen Milchbetrieben in Ostdeutschland bereits erste Warnstreiks statt. Die Arbeitgeberseite habe in der jüngsten Verhandlungsrunde nur eine Lohnerhöhung von sechs Prozent angeboten, sagte Ingolf Fechner von der NGG. Das sei weniger als die Tarifabschlüsse in den westdeutschen Bundesländern. Die NGG verhandelt nach eigenen Angaben die Löhne und Gehälter für 2400 Beschäftigte in elf Milchbetrieben in der Milchindustrie Ost.