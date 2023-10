Tarifrunde im mitteldeutschen Einzelhandel ohne Ergebnis

Mehr zum Thema

Überbelegung: Land will erstmals Container für Geflüchtete Thüringen musste einen Aufnahmestopp für Geflüchtete verhängen - wegen Überbelegung der Erstaufnahme in Suhl. Jetzt wird mit Hochdruck an zusätzlichen Kapazitäten gearbeitet. Nach dem Alarmruf des Stadtrats soll es in Suhl Verbesserungen geben.