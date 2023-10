Tarifabschluss: Höhere Entgelte für Schlosser

Mehr zum Thema

Feller will Austausch mit Schulen wegen Eskalation in Nahost Angesichts der Eskalation in Nahost hat Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller (CDU) einen weiter engen Austausch mit den Schulen angekündigt. Es ist eine schwierige Lage für uns, sagte Feller am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags. Die Entwicklung der Situation in Israel und im Nahen Osten nach dem Terrorangriff der Hamas müsse beobachtet werden. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, wenn die Kämpfe weitergehen, dass es auch noch weitere schreckliche Bilder geben wird.

Nach Syrer-Libanesen-Massenschlägerei: Verfahren eingestellt Nach der Massenschlägerei zwischen Syrern und Libanesen in Essen von Mitte Juni hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen zwei Beschuldigte eingestellt. Auch unter den 169 Menschen überwiegend libanesischer Abstammung, deren Identität in der Nähe des Tatortes festgestellt worden sei, habe niemandem mit der erforderlichen Sicherheit eine Tatbeteiligung nachgewiesen werden können, heißt es in einem schriftlichen Bericht des NRW-Innenministers für eine Landtags-Ausschusssitzung an diesem Donnerstag. Zuerst hatte die Funke-Mediengruppe berichtet.