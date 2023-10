Tapir-Nachwuchs im Magdeburger Zoo

Der Magdeburger Zoo freut sich über Nachwuchs im Tapirhaus. Am 28. September habe das Weibchen Mary einen gesunden männlichen Tapir geboren, teilte der Zoo am Sonntag mit. Muttertier und Nachwuchs seien gemeinsam in dem mit Stroh ausgelegten Geburtsstall. Möglicherweise könne der Kleine die geschützte Umgebung bereits zum Wochenanfang gemeinsam mit seiner Mutter verlassen, erklärte Tierarzt Felix Husemann. Wenn sich die beiden entspannt auf der Innen-Anlage verhalten, können sie dann auch von den Zoobesuchern beobachtet werden.

Der Zoo hat den Angaben zufolge seit 43 Jahren Flachlandtapire im Tierbestand. In dieser Zeit gab es 34 Geburten. Der Zoo ist an einem Erhaltungszuchtprogramm für Flachlandtapire beteiligt. In seinem südamerikanischen Ursprungsgebiet sei das Tier als gefährdet eingestuft, hieß es. Die Gründe für den Populationsrückgang des Tiers - das mit den Pferden verwandt ist - lägen in illegaler Jagd, Lebensraumverlust und Konkurrenz durch die Viehwirtschaft.