Tanzen und Singen wie Michael Jackson? - Darsteller gesucht

Mehr zum Thema

DB erneuert Gleis der Marschbahn im Kreis Dithmarschen Die Deutsche Bahn erneuert von Freitag an das Gleis der Marschbahn zwischen Hemmingstedt und Meldorf im Kreis Dithmarschen. Es werde zum Teil zu veränderten Abfahrtszeiten und zum Ausfall einzelner Züge in Regional- und Fernverkehr zwischen Hamburg und Sylt kommen, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Die Arbeiten sollen bis zum 29. November dauern.

Streit zwischen Familienangehörigen eskaliert: Mann verletzt Ein Familienstreit ist in Hamburg-Langenhorn eskaliert und ein 18-Jähriger verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war es kurz nach Mitternacht zwischen Familienangehörigen in ihrer Wohnung zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg sagte. Im weiteren Verlauf sei der 18-Jährige mit einem Messer am Oberkörper oberflächlich verletzt worden.