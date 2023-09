Tanz- und Theaterfest: „kritisch, poetisch und relevant“

Das Leipziger Tanz- und Theaterfestival Euro-Scene will mit seiner neuen Ausgabe einen Blick auf die Herausforderungen und Krisen in der Gesellschaft werfen. Dieses Jahr haben wir das zusammengefasst mit den drei Begriffen kritisch, poetisch und relevant, sagte Festivalleiter Christian Watty bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Leipzig. So werden unter anderem Themen wie Krieg und Frieden, Kapitalismus oder Kolonialismus kritisch beleuchtet.

Das Festival findet zum 33. Mal statt. Vom 7. bis 12. November seien 26 Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten in Leipzig geplant, darunter Produktionen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, dem Kosovo, Portugal, Slowenien, Syrien und der Ukraine. Neben gesellschaftskritischen Themen seien auch poetische und sehr intime Stücke im Programm. Angekündigt sind unter anderem eine Uraufführung sowie sechs deutsche Erstaufführungen.

Neben verschiedensten Produktionen, unter anderen von der belgischen Choreografin Miet Warlop, dem südafrikanischen Performer Steven Cohen und dem französischen Tanzkünstler Jérôme Bel, seien Künstlergespräche, ein mehrtägiger Workshop sowie Gesprächsformate mit Studentinnen und Studenten Teil des Programms. Der Ticketvorverkauf beginnt den Veranstaltern zufolge diesen Samstag (30. September).