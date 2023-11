Tanklaster im Landkreis Mansfeld-Südharz umgekippt

Ein Tanklaster ist in Berga im Landkreis Mansfeld-Südharz umgekippt. Der Fahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ob der Laster Kraftstoff oder eine andere Flüssigkeit transportierte, werde geprüft, hieß es. Auch die Ursache des Unfalls am Montagmorgen war zunächst nicht geklärt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.