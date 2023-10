Tangersdorfer Heide wird von Bäumen und Sträuchern befreit

Mehr zum Thema

Berliner Polizei verbietet weitere Pro-Palästina-Demos Eine weitere geplante palästinensische Demonstration in Berlin ist von der Polizei verboten worden. Angemeldet war sie mit dem Titel Frieden in Nahost – Stopp der Krieg in Nahost für Freitagnachmittag am Brandenburger Tor mit 60 Teilnehmern. Die Polizei begründete das Verbot am Freitag mit der Gefahr, dass es zu antisemitischen Ausrufen und Gewaltverherrlichungen kommen könne. Man habe dabei alle Interessen, besonders das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit, abgewogen. Die Hamas hatte in der ganzen Welt zu Aktionen und Unterstützung an diesem Freitag aufgerufen.