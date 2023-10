Tandler: „Ging mir niemals darum, zu betrügen“

Mehr zum Thema

CSU bei 36 Prozent - Grüne und FW bei 15 Prozent Zum sechsten Mal in Folge kommt die CSU in einer Umfrage nicht über 36 Prozent hinaus. Auch im mittwochs veröffentlichten Bayern-Trend des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Bild landet die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf dem Wert, der eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zur Wahl 2018 bedeuten würde (37,2 Prozent). Die Grünen landen in der repräsentativen Befragung mit 15 Prozent ebenfalls unter ihrem Ergebnis von vor fünf Jahren (17,6 Prozent). Am nächsten Sonntag (8. Oktober) wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.

Verdächtiger stirbt Tage nach gewaltsamem Tod seiner Frau Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau ist der verdächtige Ehemann seinen Verletzungen erlegen. Er sei am Montag in einem Krankenhaus gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 64-Jährige soll seine gleichaltrige Frau mit einem Messer in deren Wohnung in Aschaffenburg tödlich verletzt haben. Danach soll er sich aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss gestürzt haben. Der Deutsch-Russe war am 27. September festgenommen worden, nachdem seine Frau leblos in der Wohnung entdeckt worden war. Die Hintergründe der Attacke sind bisher ungeklärt.