„Du gefällst mir!“, schwärmt „Take Me Out“-Single-Lady Eileen ganz angetan in Richtung Danny. Und der scheint das Ganze genauso zu erwidern.

Eigentlich ist es schon vor der letzten Runde klar, als „Take Me Out“ -Single-Mann Danny aus Bielefeld in ein einziges letztes weißes Licht blickt. Von allen 30 Kandidatinnen möchte nur noch Eileen das Date mit ihm. Das dafür aber umso sehnsüchtiger. Und auch Danny scheint es nichts auszumachen, dass sich alle anderen schon rausgebuzzert haben. Als er für seine bevorstehende Aktion kurz verschwinden muss und im Aufzug schon mal anfängt, sich das Hemd aufzuknöpfen, dürfte die ein oder andere Single-Lady ihre Entscheidung allerdings schwer bereut haben. Ein gefundenes Fressen für Jan Köppen , wie unser Video zeigt.

Die Kiss Cam darf in einem Football-Special natürlich nicht fehlen! Hat Cheerleader Danny hier mit „Take Me Out“-Single-Lady Eileen seine Herzdame gefunden?

So oder so, Danny ist längst Team Eileen und seine kleine Cheerleader-Vorstellung gilt im Grunde sowieso nur ihr. Mit Erfolg! Der Herzdame gefällt’s – das Date steht. „Du gefällst mir. Du bist auch ein ganz Lieber, ne? Ich bin auch ganz lieb.“, säuselt Eileen. Ohhh, da ist es wieder, dieses Zuckersüße! Ob DAS aber wirklich so ist, das können die beiden jetzt in Ruhe herausfinden. Kuppel-Köppi jedenfalls, der ja bekanntlich auch ein ganz Lieber ist, ist hin und weg. Und auch wir drücken Eileen und Danny ganz fest die Däumchen. (gdu)