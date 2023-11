Tagsüber starker Wind und in der Nacht Frost erwartet

Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein nass-windiger Start in den Donnerstag. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sind vor allem in Nordbrandenburg bis zum Mittag Windböen mit bis zu 55 Stundenkilometern möglich. Dazu beginnt der Tag stark bewölkt und nass. Im Tagesverlauf sei mit Aufheiterungen zu rechnen, auch der Wind werde in den Nachmittagsstunden nachlassen. Bis zum Abend bleibt es dann bei maximal neun Grad überwiegend trocken. In der Nacht auf Freitag ist bei Temperaturen um die null Grad ortsweise leichter Frost in Bodennähe möglich. Dabei werde es stark bewölkt und immer wieder nass in Berlin und Brandenburg.