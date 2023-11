Tagsüber mild - Nachts Tiefstwerte von null Grad

Mehr zum Thema

Friedman wünscht sich mehr Empathie für Jüdinnen und Juden Der Publizist Michel Friedman hat kritisiert, dass es zu wenig Solidarität mit Jüdinnen und Juden in Deutschland gebe. Ich unterstelle den Eliten größtenteils ein Verhalten, das sehr eindeutig ist seit Tagen. Und selbst obwohl das eindeutig ist, zündet es nicht in diese Gesellschaft hinein, einfach mal aufzustehen und zu sagen: «Das geht gar nicht», sagte der 67-Jährige am Donnerstag bei einem Gesprächsabend zum Thema Judenhass im Berliner Ensemble.