Tafeln auf dem Land gehen die Lebensmittel aus

Mehr Geflüchtetenunterkünfte auf Kosten des Landes Wegen der erwarteten Ankunft Tausender weiterer Flüchtlinge in Niedersachsen sollte das Land nach Ansicht der CDU-Fraktion schnell eigene Gemeinschaftsunterkünfte schaffen. Es drohen überall im Land Turnhallenbelegungen und ähnliches, warnte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner am Freitag in Hannover. Das Land müsse daher nun zur Entlastung der Städte und Gemeinden auf eigene Kosten weitere Unterkünfte bauen. In vielen Bereichen werden das erst Zeltstädte sein, sagte Lechner. Perspektivisch sollten die Unterkünfte aber zu Integrationszentren ausgebaut werden mit Deutschunterricht und Vorbereitung auf die Schule. Eine Verteilung der Menschen auf die Kommunen solle erst dann erfolgen, wenn es dort gute Voraussetzungen für die Integration gibt, forderte Lechner.