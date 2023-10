Tätowierer: Verdacht des sexuellen Übergriffs - U-Haft

Der Besitzer eines Dresdner Tattoo-Studios soll am vergangenen Montag eine junge Kundin während der Behandlung für sexuelle Handlungen missbraucht haben. Der 52-Jährige wurde festgenommen und ist wegen des Verdachts des schweren sexuellen Übergriffs in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mitteilten. Die 20-Jährige soll sich wegen der andauernden Tätowierung am Oberkörper nicht gewehrt haben. Der Mann habe die Situation ausgenutzt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte, der erheblich und einschlägig vorbestraft ist, soll die Hand der Frau zur eigenen Befriedigung benutzt haben. Nach Angaben der Behörden stand er unter Bewährung und äußerte sich nicht zu dem Vorwurf. Die Ermittlungen dauerten an.