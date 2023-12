Tänzerin und Kostümbildnerin Marion Cito gestorben

Die langjährige Kostümbildnerin und Tänzerin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, Marion Cito, ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 85 Jahren in Wuppertal, wie das Tanztheater am Sonntagabend mitteilte. Bausch hatte Cito 1976 als Assistentin und Tänzerin nach Wuppertal geholt. Auf Wunsch von Pina Bausch übernahm sie ab 1980 die Gestaltung der Kostüme. 2016 ging sie in den Ruhestand.

Cito habe bis zu Pina Bauschs Tod (2009) 29 Jahre lang für das unverwechselbare und abwechslungsreiche Erscheinungsbild des Tanztheaters gesorgt, erklärte der Tanzexperte Norbert Servos in einem vom Tanztheater verbreiteten Nachruf. Immer wieder neu habe sie die delikate Balance zwischen Alltagsnähe und Eleganz variiert und das Tanztheater farbenprächtig und sinnlich reich erscheinen lassen. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Tanztheater bei aller Realitätsnähe immer auch ein sinnlicher Glanz umspielt, so Servos.