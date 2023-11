Syrien-Rückkehrer als IS-Terroristen verurteilt

Mehr zum Thema

Haftbefehl gegen 15-jährigen mutmaßlichen Terror-Planer Das Amtsgericht Leverkusen hat wegen der Planung und Vorbereitung eines Terroranschlags einen Haftbefehl gegen einen 15-Jährigen aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis in Nordrhein-Westfalen erlassen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittwoch mit.