Synoden in Hessen: Abschluss im Norden, Beginn im Süden

An diesem Mittwoch kommt in Frankfurt die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zu ihrer Herbsttagung zusammen. Die Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) im nordhessischen Hofgeismar hatte bereits am Montag begonnen und zieht an diesem Mittwoch (13.30 Uhr) Bilanz. Die Gremien sind mit einem Parlament vergleichbar.

Die Frankfurter Synode beginnt mit einem Gottesdienst in der Frankfurter Paulskirche. Bis Samstag wollen die 120 Delegierten unter der Leitung von Präses Birgit Pfeiffer mehr als 40 Tagesordnungspunkte beraten, unter anderem geht es um Digitalisierung und Personalgewinnung. Schwerpunkte der Landessynode der EKKW waren unter anderem der Bericht von Bischöfin Beate Hofmann sowie die Berichte der Fachstelle zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, zur Lage der Finanzen und zum Reformprozess.