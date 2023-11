Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland endet

Mehr zum Thema

Norden kommt zu Wasserstoff-Konferenz zusammen Vertreter der fünf norddeutschen Bundesländer und der Industrie wollen bei einer Konferenz in Cuxhaven über den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft beraten. Das Treffen heute (11 Uhr) sei die erste gemeinsame Konferenz der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu diesem Thema, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Hannover sagte. Themen sollen unter anderem die heimische Produktion von Wasserstoff und der Import über norddeutsche Häfen sein.

31-Jähriger steht wegen Missbrauchs vor Gericht Wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer damals 13-Jährigen muss sich ab Mittwoch (9.00 Uhr) ein 31 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Missbrauchstaten sollen sich insbesondere in Braunschweig ereignet haben, wo das Mädchen damals wohnte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen acht Taten zwischen Mai und August 2016 vor. Medienberichten zufolge soll der Mann damals als Jugendbetreuer eines Hochbegabtenvereins tätig gewesen sein. Das Gericht hat bis zum 1. Dezember insgesamt fünf Verhandlungstermine angesetzt.