Synlab steht neutral zu Kaufangebot von Cinven

Auffahrunfall auf der A8: Vollsperrung am Irschenberg Ein Auffahrunfall auf der Überholspur hat am Donnerstag zu einer Vollsperrung der A8 München - Salzburg am Irschenberg geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Unachtsamkeit eines 32-jährigen Autofahrers den Unfall ausgelöst, bei dem er selbst und drei weitere Menschen verletzt wurden. Er habe zu spät erkannt, dass das Auto vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste, und sei fast ungebremst aufgefahren. Zwei nachfolgende Autos seien dann ebenfalls aufeinandergekracht.

Watzke vor Duell gegen Bayern: Fehler auf Minimum reduzieren Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt an ein hart umkämpftes Spitzenspiel an diesem Samstag gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Das wird immer knapp sein, und das wird auch diesmal knapp sein, sagte Watzke im Interview des Pay-TV-Senders Sky: Das wird ein Spiel sein, in dem du versuchen musst, deine Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Beide Mannschaften kennen sich sehr gut, und das wird ein enges Spiel auf hohem Niveau.