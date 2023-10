Synagoge in Dessau steht vor der Einweihung

Am Sonntag soll die Dessauer Weill-Synagoge eingeweiht werden - auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich als Gast angekündigt. Das jüdische Gotteshaus ist nach Angaben der Stadt das erste neu erbaute nach der Wiedervereinigung in Sachsen-Anhalt. Der Rundbau steht im Stadtzentrum, etwa 300 Meter vom Rathaus entfernt. Die Eröffnung fällt inmitten Gaza-Kriegs. Die Terrormiliz Hamas hatte Israel am 7. Oktober überfallen.

Mit der neuen Synagoge verfügt die Gemeinde über ein modernes, barrierefreies Zentrum. Erste Pläne für den Bau gab es bereits vor einigen Jahren. 2015 hatte die Kurt-Weill-Stiftung eine erste Studie für eine neue Synagoge in Dessau-Roßlau in Auftrag gegeben. Gebaut wurde die Synagoge laut der Stadt nach den Plänen eines für jene Bauten bekannten Architekturbüros aus Frankfurt am Main.

Die Synagoge ergänzt das 1908 erbaute und heute denkmalgeschützte Rabbinerhaus im Stadtzentrum, in dem der in Dessau geborene Kurt Weill (1900-1950) Kindheitsjahre verbrachte. Sein Vater Albert Weill war Kantor der Gemeinde. In den 20er Jahren wurde Weill durch seine Musiktheater-Kompositionen bekannt. Zu seinen Werken zählt unter anderem die von ihm komponierte Musik in Bertolt Brechts (1898-1956) Theaterstück Die Dreigroschenoper.