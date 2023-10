Symposium zum Thema Musik und Geräusch an Musikhochschule

Mehr zum Thema

Günther: Bund muss Zusagen in Migrationspolitik umsetzen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert vom Bund, die bereits zugesagten Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung umzusetzen. Wir unterstützen entsprechende Verfahren an den EU-Außengrenzen und den Verteilmechanismus auf europäischer Ebene, teilte der CDU-Politiker am Freitag nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt am Main mit.