Sympathiebekundung für Terrorgruppen muss strafbar sein

Siebenjährige stirbt nach Autounfall auf Schulweg Ein siebenjähriges Mädchen ist auf dem Weg zur Schule in Landshut von einem Auto angefahren worden und gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der genaue Unfallhergang sei zunächst noch unklar. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Mädchen die Straße überquerte und frontal von dem Auto erfasst wurde. Das Kind sei am Unfallort gestorben. Die Fahrerin des Wagens erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

