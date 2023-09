Symbol für das Landleben: Erntekronen hängen bei Woidke & Co

Die schönsten Erntekronen Brandenburgs schmücken in den kommenden Monaten den Landtag, die Staatskanzlei und das Agrarministerium in Potsdam. Der Landfrauenverband überreichte am Freitag die kunstvollen Getreide-Gebinde aus Oberhavel, Potsdam-Mittelmark und Oder-Spree. Sie sind Sieger eines Erntekronen-Wettbewerbs. Die Landesregierung und der Landtag würdigen damit die Arbeit der Landwirte und Landfrauen in Brandenburg.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte laut Mitteilung: Traditionen zu bewahren ist gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit besonders wichtig. Erntekronen stehen für Besinnung auf das Bewährte, auf die Pflege und behutsame Weiterentwicklung dessen, was die ländlichen Regionen und damit die DNA von Brandenburg ausmacht.

Der Landfrauenverband mit rund 1200 Mitgliedern richtete zum 28. Mal einen Erntekronen-Wettbewerb aus. Die schönsten von 16 eingereichten Gebinden wurden in Kremmen gekürt.