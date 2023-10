Sylvie Meis und die Männer: Das ist ihr Beuteschema

Lese-Tipp: Sylvie Meis macht’s offiziell! Hier posiert sie mit ihrem Neuen für die Presse

In den letzten Jahren hatte Sylvie Meis immer wieder Pech mit den Männern. Angefangen bei Ex-Mann Rafael van der Vaart, der sich kurzerhand in ihre damalige beste Freundin Sabia verliebte. Nach der Scheidung im Jahr 2013 folgt eine Liaison mit dem französischen Geschäftsmann Guillaume Zarka. Nach einer Reihe weiterer Flirts wird es dann im Juni 2019 mit dem Künstler Niclas Castello ganz schön ernst – die beiden geben sich das Jawort. Anfang dieses Jahres der plötzliche Wendepunkt: Sylvie und Niclas trennen sich. Gar nicht so einfach, da den Überblick zu bewahren.

Mit Wim Beelen scheint die TV-Berühmtheit aktuell jedenfalls sämtliches Liebes-Chaos vergessen zu haben. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit strahlt sie über beide Ohren. Auch wenn sie nicht über ihre neue Liebe spricht, bestätigt sie auf Nachfrage von RTL: „Ich bin sehr glücklich.“ Und das ist doch die Hauptsache. (ean)