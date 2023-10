Sylvie Meis soll wieder verliebt sein - doch mit DIESEN Männern hatte sie kein Glück

Sylvie Meis und Niclas Castello bei ihrer Hochzeit im The Garden Of Villa Cora in Florence.

Im Juni 2019 lernte Sylvie auf der Hochzeit von Model Barbara Meier (37) den Künstler Niclas Castello kennen und lieben. Zwischen den beiden soll es so sehr gefunkt haben, dass sie nur drei Monate später bereits verlobt waren. Er soll im Liebes-Urlaub in Los Angeles um ihre Hand angehalten haben. Am 19. September 2020 feierten die beiden Traumhochzeit und gaben sich in Florenz in einer prunkvollen Villa das Jawort. Für die Moderatorin war es bereits die zweite Ehe. Nach nur zweieinhalb Jahren war dann auch schon wieder alles vorbei.