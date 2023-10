Swing in Neustrelitz: Premiere für Musical begeistert Gäste

Ein bisher kaum gespieltes Musical hat die Theatergäste in Neustrelitz in die Zeit des Swings in New York entführt. Die Premiere von „The Famous Door On Swing Street“ wurde mit Bravorufen gefeiert.

Ein Musical über die Musikwelt der 1930er Jahre in New York hat am Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) reichlich Beifall bekommen. Damit und mit Bravorufen endete am Samstagabend die Premiere für The Famous Door On Swing Street im ausverkauften Großen Haus der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz. Es war die erste Aufführung dieses Musicals in Deutschland nach der Uraufführung des Stückes im Oktober 2020 im bayerischen Fürth, wie Theatersprecherin Wenke Frankiw sagte. Die Inszenierung stammt vom Sänger, Tänzer und Stepptanzdozenten Gaines Hall.

In dem Musical von Thilo Wolf will ein junges Paar sein Glück in New York machen. Die junge Frau, die Laura Scherwitzl spielt, hat aber in ihrem Beruf als DJane Probleme - bis sie durch eine Geheimtür eines Plattenladens in der New Yorker Swing Street der 30er Jahre landet. Ihr Freund muss schließlich auch durch diese Tür - und um seine Geliebte kämpfen, damit er sie nicht ganz an einen Stepptänzer verliert.

Die kurzweilige Handlung und mitreißende Musik begeisterten das Premierenpublikum. Die Theater und Orchester GmbH ist mit rund 200 Beschäftigten eine von vier großen Bühnen im Nordosten. Sie hatte in der vergangenen Spielzeit rund 90.000 Zuschauer.