Südzucker rechnet mit starkem Herbst

Auto kollidiert in Karlsruhe mit Straßenbahn Ein Auto ist in Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die 70 Jahre alte Fahrerin wurde dabei am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin soll eine rote Ampel missachtet haben. Der Schaden wurde auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Gastank brennt in Göppingen - Ausmaß unklar Ein brennender Gastank hat in Göppingen einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Maßnahmen gestalteten sich schwierig, weil der Tank schwer erreichbar sei, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwoch mit. Das wird noch längere Zeit andauern. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Weitere Details zum Ausmaß waren zunächst unklar.