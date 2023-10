Südwestmetall-Kritik nach Scholz-Äußerungen zu Kommission

Mehr zum Thema

Kretschmann verteidigt Zusammenarbeit mit Islamverbänden Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigt die Zusammenarbeit mit zwei Islamverbänden in der Stiftung für den islamischen Schulunterricht in Baden-Württemberg. Wenn mir dieses Modell zerschossen wird, wandert das wieder in den privaten Raum ab, in den wir keinen Einblick haben, sagte der Ministerpräsident in einem Interview mit den Badischen Neuesten Nachrichten (Karlsruhe) und der Badischen Zeitung (Freiburg/Samstag).