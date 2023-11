Südharz Kali: Neues Bergwerk möglicherweise in Bernterode

Mehr zum Thema

Verfassungsschutzkontrolle: Gremium weiterhin nicht komplett Das Landtagsgremium zur Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes ist weiterhin nicht komplett. Die Grünen-Abgeordnete und Vize-Landtagspräsidentin Madeleine Henfling erhielt am Donnerstag im Parlament in Erfurt nicht die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Von 76 gültig abgegebenen Stimmen bekam Henfling 49 Stimmen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, André Blechschmidt, warf der oppositionellen CDU-Fraktion danach eine Blockadehaltung vor.

