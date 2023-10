Suche nach neuem Betreiber für On-Demand-Angebote des RMV

Sie heißen Knut, Hopper, HeinerLiner und können per App bestellt werden: Für die sogenannten On-Demand-Shuttles im Bereich des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) muss ein neuer Betreiber einspringen. Grund sei die Insolvenz des Anbieters GHT Mobility, teilte ein Sprecher des RMV am Montag auf Anfrage mit. Dieser werde nach aktuellem Stand ab November keine Shuttles mehr betreiben können. Die Angebote sollen aber bestehen bleiben und ohne Pause weitergeführt werden. Zuvor hatte die Frankfurter Rundschau (Montag) berichtet.

Aktuell fänden Gespräche mit potenziellen Betreiberunternehmen statt, sagte der Sprecher. Ziel sei ein reibungsloser Übergang. Dies habe auch für die lokalen Partner höchste Priorität.

GHT Mobility beziehungsweise Clever Shuttle, wie die regionalen Gliederungen heißen, hatte im Mai mitgeteilt, Insolvenzantrag zu stellen. Grund sei, dass sich die Deutsche Bahn als Investor zurückziehe. Im RMV-Gebiet betreibt Clever Shuttle den Hopper im Kreis Offenbach, den HeinerLiner in Darmstadt, den Mainer in Hanau, Knut im Frankfurter Norden, Emil in Taunusstein und den DadiLiner im Landkreis Darmstadt-Dieburg.