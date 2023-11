Sehe sie nicht schön aus, diese Kakadus? Gemusterte Flügel, prächtige Federhauben auf den Köpfen. Bei all dieser Schönheit kann man das Wesentliche glatt vergessen, denn bei diesem Bild handelt es sich ja schließlich um ein Rätsel, das es zu lösen gilt.

Ein Papagei scheint sich bis vor kurzem noch auf einem Baum aufgehalten zu haben. Beim Abflug muss er wohl ein paar Blätter mitgerissen haben, die nun hartnäckig an ihm kleben. Wer kann dem Federtier dabei helfen, sich von der unerwünschten Dekoration zu befreien, so dass er seinen Artgenossen in Sachen Schönheit in nichts mehr nachsteht?