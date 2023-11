Wer kennt das nicht: Man hat unzählige Schlüssel irgendwo herumfliegen, aber wenn man dann den einen benötigt, geht das Gesuche los. Gar nicht so leicht, den richtigen zu finden! In diesem Suchbild geht es nicht darum, den passenden Schlüssel für ein Schloss zu finden. Nein, zwischen all den Schlüsseln hat sich ein Glöckchen versteckt. Gesucht, gefunden?