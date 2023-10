Suchaktion: Nur Boot, aber nicht vermissten Angler gefunden

Mehr zum Thema

Erneut gehisste israelische Flagge heruntergenommen In Stralsund haben Unbekannte eine israelische Flagge geklaut. Eine Kirchengemeinde hatte sie aus Solidarität nach dem Großangriff der islamistischen Hamas vor ihrem Gebäude gehisst, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Demnach wurde die Flagge am Mittwochabend gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten und sucht Zeugen.