Stuttgarts Jeong schießt Südkorea ins Finale der Asienspiele

Woo-yeong Jeong vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat mit Südkoreas Fußball-Auswahl das Finale der Asienspiele erreicht. Der Offensivmann erzielte beim 2:1 (2:1)-Halbfinal-Erfolg gegen Usbekistan am Mittwoch beide Tore für seine Mannschaft. Der 24-Jährige traf in der 5. und in der 38. Minute. Gegner im Endspiel am Samstag ist Japan.

Sollten die Südkoreaner das Turnier in China gewinnen, würde Jeong vom 20-monatigen Militärdienst in seiner Heimat befreit werden. Eine weitere Chance dazu gäbe es zudem bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dort würde nach Angaben des VfB der Gewinn einer Medaille für die Befreiung vom Militär reichen.