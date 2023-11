Stuttgart in Frankfurt zunächst ohne Guirassy

Mehr zum Thema

Erneut Geldautomat gesprengt - Fluchtwagen gefunden Unbekannte haben in Hessen am Samstagmorgen erneut einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fand den mutmaßlichen Fluchtwagen der Täter am Samstag verlassen im bayrischen Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg), sagte ein Sprecher der Polizei in Offenbach. Es folgte eine intensive Fahndung nach den flüchtigen Tätern, hieß es. Hessische und bayrische Beamte seien an der Fahndung beteiligt gewesen. Auch ein Hubschrauber sei zum Einsatz gekommen.