Sturz aus acht Metern: Schwerverletzter Arbeiter gerettet

Wüst: Terror gegen Kinder und Frauen macht fassungslos Beim Besuch der jüdischen Gemeinde in Bielefeld hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch über die Schicksale von deutschen Geiseln im Gazastreifen informiert. Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Irith Michelsohn, hat in Absprache mit den betroffenen Familien in der Synagoge Fotos von Deutschen ausgestellt, die von der Hamas am 7. Oktober entführt wurden. Sie berichtete dem Ministerpräsidenten von ihren Schicksalen.