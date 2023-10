Sturmflut: Küstenstädte mahnen Anwohner zu Wachsamkeit

Mehr zum Thema

Mutmaßliche Schmuggler mit rund 200 Kilo Böllern ertappt Mehr als zehn Wochen vor Silvester hat die Bundespolizei am Autobahn-Grenzübergang Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zwei mutmaßliche Feuerwerksschmuggler ertappt. Im Wagen der zwei Männer, die aus Polen kamen und nach Berlin wollten, wurde am Mittwoch Pyrotechnik mit einem Gewicht von knapp 200 Kilogramm beschlagnahmt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte. Alle Böller, die im Kofferraum lagen, hatten kein amtliches Prüfsiegel, das in Deutschland vorgeschrieben sei. Der 33-jährige Fahrer und sein 29 Jahre alter Beifahrer müssten sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

