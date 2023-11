Sturmflut-Kreditprogramm in Schleswig-Holstein startet

Schäden der Ostsee-Sturmflut in Schleswig-Holstein können jetzt auch mit Hilfe von Geld aus einem speziellen Kredit der Investitionsbank Schleswig-Holstein beseitigt werden. Die Überbrückungshilfe Sturmflut richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen, denen unmittelbar aus der Sturmflut vom 19. bis 21. Oktober ein Sachschaden an Immobilien oder Betriebsstätten entstanden ist, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Die zinsgünstigen Darlehen bis zu 50.000 Euro pro geschädigter Immobilie oder Betriebsstätte werden mit einem Prozent verzinst. Sicherheiten müssen nicht gestellt werden. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, davon ist das erste Jahr tilgungsfrei.

Jetzt gelte es, den Geschädigten unkompliziert zu helfen, betonte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Eine Härtefallregelung, nach der unter bestimmten Bedingungen Teile der Darlehen erlassen werden könnten, werde aktuell erarbeitet. Anträge für das Darlehensprogramm können über die Hausbank bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein gestellt werden.