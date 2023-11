Sturmböen: Fähre kollidiert mit Schiffen

Bei Sturmböen ist eine Personenfähre mit 143 Fahrgästen an Bord im Hafen von Harlesiel (Landkreis Wittmund) mit anderen Schiffen kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand. Die Fähre von Wangerooge war am Dienstag im Hafen eingelaufen, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Am Liegeplatz wollte der Kapitän das Schiff drehen, was aufgrund des starken Westwinds nicht gelang. Der Versuch, das Schiff im geschützteren Hafenbecken zu drehen, misslang ebenfalls. Die Fähre wurde gegen eine Kaianlage gedrückt und kollidierte leicht mit dem Bug einer kleinen Schnellfähre. Kurz darauf stieß die Personenfähre gegen einen Steg und ein weiteres dort liegendes Schiff.

An der Fähre entstand laut Polizeiangaben an Bug und Heck lediglich ein Farbabrieb. Die anderen Schiffe müssen jetzt auf Schäden untersucht werden. Die Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen.