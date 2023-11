Sturm und Regen in Sachsen-Anhalt: DWD warnt vor Orkanböen

Mehr zum Thema

Getränkehersteller ruft Iso-Getränk zurück Der Getränkehersteller Wittenseer Quelle Mineralbrunnen hat eine Charge seiner Getränkesorte Wittenseer IsoSport Vital Zitrone-Kirsche zurückgerufen. Von dem Verzehr werde dringend abgeraten, warnte das Unternehmen laut einer am Montag über das Portal lebensmittelwarnung.de verbreiteten Mitteilung. Bei 0,7-Liter-Mehrweg-Flaschen wurde demnach eine mikrobiologische Abweichung festgestellt, die sich möglicherweise durch eine Schimmelpilzbildung an der Getränkeoberfläche oder auffällig abweichenden Geruch zeigt.

RTL