Sturm über der Ostsee stoppt deutsch-dänischen Fährverkehr

Erste Uferbereiche und Straßen an Ostseeküste überschwemmt An der Ostseeküste sind wegen der Sturmflut die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. So standen am Freitagmorgen sowohl in Wismar als auch in Kiel und und Flensburg bereits zahlreiche Straßen unter Wasser. Das Wasser kommt, es ist schon sehr weit gedrungen, es steht schon vor der Tür, sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg dazu der Deutschen Presse-Agentur.