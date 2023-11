Sturm reißt Photovoltaikanlage vom Dach

Mehr zum Thema

Pläne für Kinderhospiz in Frankfurt: Spenden nötig In Frankfurt soll ein Kinderhospiz entstehen, um pflegende Familien zu entlasten. Es soll 2026 eröffnet werden. Der Trägerverein braucht dafür Spenden in Höhe von vier Millionen Euro, wie Projektleiter Thorsten Haase am Donnerstag in Frankfurt sagte. Derzeit gibt es in Hessens größter Stadt nur ambulante Angebote. Ein stationäres Kinderhospiz existiert im Großraum um Frankfurt nur in Wiesbaden.