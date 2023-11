Sturm auf dem Brocken und bedecktes Herbstwetter

Mehr zum Thema

Wenig Teilzeitstudierende in Sachsen-Anhalt Rund 2600 der etwa 58.000 Studierenden in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Wintersemester 2022/23 offiziell nicht in Vollzeit studiert. Somit habe der Anteil an Teilzeitstudierenden bei 4,4 Prozent gelegen, hieß es in einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Im bundesweiten Vergleich rangiert Sachsen-Anhalt damit im Mittelfeld. Im Jahr davor waren es demnach 5,1 Prozent.