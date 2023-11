Sturm auf dem Brocken: Brockenbahn fährt nur bis Schierke

Mehr zum Thema

Weniger Arbeitslose im Oktober in Sachsen-Anhalt Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im Oktober gesunken. Wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag mitteilte, waren 80.300 Menschen arbeitslos gemeldet, rund 900 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag demnach bei 7,3 Prozent. Im Ländervergleich lag die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt damit unter der von Bremen, Berlin, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.