Sturm an der Nordseeküste, Starkwind an der Ostseeküste

Mehr zum Thema

17 „Bänke gegen Rassismus“ in Lüneburg aufgestellt „Kein Platz für Ausgrenzung“ steht auf mehreren neuen Bänken in Lüneburg. 17 Sitzgelegenheiten in der Hansestadt sollen für eine weltoffene Gesellschaft stehen, in der Diskriminierung keinen Platz hat.