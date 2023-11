Stundenlanger Stau auf A5 nach Unfall mit zwei Verletzten

Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Frankfurt mit zwei Verletzten ist es auch noch nach einigen Stunden zu mehreren Kilometern Stau gekommen. Die Bergung nach dem Unfall am Donnerstagvormittag habe mehrere Stunden gedauert, teilte die Polizei mit. Noch am Abend mussten die Fahrzeuge aus Frankfurt kommend Richtung Norden an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, da Diesel ausgelaufen war.

Zwei Menschen waren bei dem Unfall in der Nähe des Bad Homburger Kreuzes verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer wollte den Angaben zufolge die Spur wechseln, übersah dabei aber ein Auto. Dieses sei ausgewichen und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der Laster habe die Leitplanke durchbrochen und sei in einer Böschung liegen geblieben. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 50.000 Euro.