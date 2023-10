Stumph als Co-Moderatorin bei Dresdner Semperopernball

Schauspielerin Stephanie Stumph (Der Alte) wird mit ihrem Kollegen Tom Wlaschiha (Game of Thrones) den Neustart des Dresdner Semperopernballs nach vierjähriger Pause moderieren. Ich hoffe, wir werden auch zusammen tanzen, sagte die 39-Jährige am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. Für das Mitternachtskonzert wurden Giovanni Zarella und Band angekündigt. Ich verspreche schöne italienische, emotionale, unterhaltsame und vor allem tanzbare Musik, erklärte der 45-Jährige per Videobotschaft.

Und der Ballverein plant mit der Jubiläumsausgabe 2025 gleich einen Doppelschlag, um dieses Event wieder zu etablieren und zu einem Ereignis zu machen, sagte der Erste Vorsitzende Wolf-Dieter Jacobi. Nach den Jahren mit teils umstrittenen Preisverleihungen soll nach personellem Wechsel im Verein nun das Ballerlebnis im Mittelpunkt stehen.

Unter dem Motto Lasst uns tanzen! werden am 23. Februar 2024 rund 2500 Gäste, Prominenz aus Politik, Kultur und Showbusiness in dem weltberühmten, für einen Abend zum Tanzsaal umgebauten Opernhaus erwartet - sowie Tausende zum traditionellen Open-Air-Ball auf dem Platz davor. Eine Ballnacht für Jedermann ist laut Jacobi das Einzigartige in Dresden.

Angekündigt war bereits Opernsänger Rolando Villazón. Mit Wlaschiha und Stumph führen zwei Prominente durch den Abend, die mit der Kulturstadt aufwuchsen. Wlaschiha wurde in Dohna ganz in der Nähe geboren, die Tochter von Schauspieler Wolfgang Stumph ist waschechte Dresdnerin. Sie habe Tom schon als Kind bewundert, auf der Bühne im Theater Junge Generation, sagte sie. Beide studierten an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und kennen sich. Wlaschihas Onkel war auch in Dresden Opernsänger.

2025 soll mit einer besonderen Ausgabe dann die Premiere des Balles in Gottfried Sempers Hoftheater vor 100 Jahren groß gefeiert werden - die 1939 abgebrochene Tradition wurde erst 2006 wiederbelebt.