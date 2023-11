Stürmischer Wochenstart in Sachsen

Die Woche beginnt stürmisch in Sachsen. Am Montag gibt es außerdem viele Wolken und vereinzelte Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der DWD warnt im Freistaat vor Windböen und vereinzelten Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 50 bis 70 Stundenkilometern. Auf dem Fichtelberg und im Bergland soll es teils zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 Stundenkilometern kommen. Am späten Nachmittag nimmt der Wind voraussichtlich ab. Die Temperaturen erreichen laut DWD Höchstwerte zwischen 11 und 14, im Bergland zwischen 6 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es nach Angaben der Wetter-Fachleute auf dem Fichtelberg noch Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde. Sonst bleibt es wechselhaft mit vorübergehend vielen Wolken und gebietsweise Schauern. Nachfolgend lockert es auf. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad, im oberen Bergland lokal auf bis zu 2 Grad.

Der Dienstag bringt neben Wolken vorübergehend heitere Abschnitte. Ab dem Mittag kann es einzelne Schauer geben. Die Wolken nehmen zum Abend allmählich ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad, im Bergland zwischen 4 und 9 Grad. Es weht nur noch mäßig.